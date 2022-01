Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Tote Schafe an Feldweg/Polizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Dienstag (18.01.) und Mittwoch (19.01.) legten Unbekannte zwei tote Schafe an einem Feldweg an der Frankfurter Landstraße ab. Eine Mitarbeiterin der Tierrettung teilte der Polizei den Sachverhalt mit. Die Tiere wurde auf bislang unbekannte Art und Weise getötet und zum Teil gehäutet. Die Herkunft der Tiere konnte von den Ordnungshütern noch nicht geklärt werden. Die Beamten haben nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zudem wurde das städtische Umwelt- und Naturschutzamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

