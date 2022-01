Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Stockstadt (ots)

Ein Wohnhaus in der Wingertstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (20.01.), kurz vor 2.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter hebelte zunächst die Haustür auf und verschaffte sich so Zugang in das Gebäude. Der ungebetene nächtliche Besucher durchsuchte anschließend mehrere Räume und stieß hierbei im Schlafzimmer auf die beiden 55 und 56 Jahre alten Bewohner. Der Einbrecher ergriff daraufhin sofort die Flucht ins Freie. Ob er etwas gestohlen hat, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und trug Arbeitskleidung, unter anderem eine graue Cargohose. Er führte zudem eine größere Taschenlampe mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

