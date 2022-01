Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bremsleitungen an Lastenrad durchtrennt/Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau bemerkte am Mittwochmorgen (19.01.), kurz nach Fahrtantritt, als sie ihre Kinder mit dem Lastenrad zum Kindergarten bringen wollte, dass die Bremsen ihres Rades ohne jegliche Wirkung waren.

Anschließend stellte sie fest, dass alle drei Seilzüge der Bremsleitungen durchtrennt wurden. Das Lastenrad war in der Nacht zum Mittwoch in der Sandstraße, im Bereich des Georg-Büchner-Platzes, an einem Baum angekettet.

Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

