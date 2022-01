Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Supermarkt/42-Jähriger verletzt Polizeibeamte

Mörfelden-Walldorf (ots)

Weil ein 42 Jahre alter Mann am Dienstagabend (18.01.), gegen 18.30 Uhr, in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße ohne die gesetzlich vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung auffiel und auch der mehrfachen Aufforderung von Mitarbeitern des Marktes, diese aufzusetzen, nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt.

Als die Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf bei ihrem Eintreffen vor dem Markt auf den 42-Jährigen traf, wurden die Beamtin und der Beamte sofort auf unflätigste Weise von dem Mann beleidigt. Im Rahmen der anschließenden Personalienfeststellung setzten sich die Beleidigungen fort und zudem bedrohte der Mann die Beamten. Bei der daraufhin folgenden Festnahme leistete er Widerstand. Die beiden eingesetzten Beamten zogen sich hierbei Verletzungen zu. Der vorläufig Festgenommene musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, weil sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum ergaben.

Den Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell