Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch und Vandalismus

Schulgebäude nach Wertgegenständen durchsucht und Beute gemacht

Darmstadt (ots)

Ein zum Schulhof hin offenstehendes Fenster hat am Dienstagmorgen (18.1.) nichts Gutes ahnen lassen. Wie sich zeigte hatten noch unbekannte Täter das Fenster zum Einstieg in das Schulgebäude in der Gabelsbergerstraße genutzt, sich Zugang zu den Räumen verschafft und in der öffentlichen Einrichtung nach Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Montagnachmittag (17.1.) zurückreichen. Wie sich herausstellte, hatten die Kriminellen nicht nur nach Beute gesucht. Ihre Spuren hinterließen sie zudem bei einer abgerissenen Garderobe. Nach derzeitigem Stand versuchten sie auch fest an den Wänden und Decken installierte Geräte herauszureißen. Ob und in welchem Umfang die ungebetenen Besucher fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt oder beziffert. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 können sich diese an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 42 wenden.

