Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach-Seckmauern: Brand von Holzstapel ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Lützelbach-Seckmauern (ots)

Der Brand eines Holzstapels rief am frühen Montagmorgen (17.1.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei über den Brand des circa sieben Meter langen Holzstapels am Waldrand in der Verlängerung zur Straße "Trieb" informiert. Die Feuerwehren aus Seckmauern, Haingrund und Lützel-Wiebelsbach konnten die Flammen schnell löschen und den Brand unter Kontrolle bringen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell