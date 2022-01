Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

An einem Zigarettenautomaten in der Eichendorffstraße machten sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Sonntag- (16.1.) und Dienstagmorgen (18.1.) zu schaffen. Unter Anwendung von Gewalt gelang es den Unbekannten mehrere Zigarettenpackungen zu erbeuten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell