Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Beim Parken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots)

Nachdem sich am Montagvormittag (17.1.) eine Verkehrsunfallflucht in der Poststraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Besitzerin eines silbernen Volkswagens parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz einer dortigen Praxis. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte ein bislang Unbekannter im Tatzeitraum zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken den Volkswagen. Hierbei entstanden Schäden in Form von Kratzern und Dellen, die auf circa 1000 Euro geschätzt werden. Der bislang Unbekannte flüchtete vom Unfallort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Wald-Michelbach nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

