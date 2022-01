Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Nach Einbruch in Zahnarztpraxis Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (16.1.) und Montagmorgen (17.1.) in eine Zahnartpraxis in der Bürstädter Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere der Praxis und durchwühlten mehrere Räume und Schänke auf der Suche nach potentieller Beute. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Kriminellen unter anderem Geld und technische Instrumente. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum dubiose Geräusche wahrgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell