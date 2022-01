Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Kriminelle erbeuten Schmuck

Zeugen nach Einbruch gesucht

Birkenau (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Dornweg am Montagabend (17.1.) Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 18 und 22 Uhr unter Einwirkung von Gewalt Zutritt ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Mit ihrer Beute in Form von mehreren Schmuckstücken suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Wald-Michelbach nimmt sachdienliche unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell