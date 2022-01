Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Fahrraddieb kommt nicht weit

Groß-Zimmern (ots)

Der Plan eines 52-Jahre alten Mann aus Groß-Zimmern, sich am Montagabend (17.1.) ein Fahrrad vom Parkplatz eines Supermarktes in der Röntgenstraße zu schnappen und damit das Weite zu suchen, schlug fehl. Er wurde auf frischer Tat ertappt, von beherzten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei im Hans-Geiß-Weg festgehalten und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Das entwendete Fahrrad konnte noch vor Ort seinem Besitzer zurückgegeben erden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Ertappte nach Hause entlassen.

