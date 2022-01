Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Verkehrsunfallflucht auf dem Rugbyring

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Montag, den 17. Januar gegen 17 Uhr befuhr ein weißer Kastenwagen den Rugbyring in Rüsselsheim am Main in Fahrtrichtung Bischofsheim. Dieser überholte kurz vor der Kreuzung Rugbyring/Darmstädter Straße einen weißen Renault Twingo mit Mainzer Kennzeichen. Aufgrund eines zu frühen Fahrstreifenwechsels des Kastenwagens beschädigte dieser den Renault und flüchtete anschließend über die Darmstädter Straße stadtauswärts.

An dem Twingo entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

