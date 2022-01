Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Sporthalle und Kirche

Polizei nimmt 41-jährigen Tatverdächtigen fest

Biblis (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag (14.1.) in eine Sporthalle in der Lindenstraße und in eine Kirche in der Darmstädter Straße eingebrochen wurde, konnte die Polizei einen 41-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass ein Mann offenbar in eine dortige Sporthalle eingebrochen ist und sich darin nun aufhalten soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort und konnten den 41 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, wurden die Büroräume einer Kirche aufgesucht und technische Geräte entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dort unter anderem ein Beamer erbeutet. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei der Sporthalle ebenfalls einen Beamer sicher. Ob der 41-Jährige für beide Einbrüche in Betracht kommt und ob es sich bei dem sichergestellten Beamer um den aus der Kirche handelt, muss im Rahmen andauernder Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf über Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06204/93770 zu melden.

