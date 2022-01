Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Bargeld erbeutet

Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Nachdem bislang Unbekannte bei einem Einbruch in der Lönsstraße mehrere Hundert Euro Bargeld erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten am Freitag (14.1.) im Tatzeitraum zwischen 16 und 19 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt ins Haus. Offenbar hatten sie es auf Bargeld abgesehen, welches sie erbeuteten und daraufhin flüchteten. Insgesamt werden die Schäden auf circa 900 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

