Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Höllerbach: Einbruch in Wohnhaus

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Brensbach-Höllerbach (ots)

Ein Wohnhaus in der Breubergstraße rückte am Freitag (14.1.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach jetzigem Kenntnisstand gelang es den ungebetenen Gästen unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses zu gelangen. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potenzieller Beute. Hierbei stießen sie auf Geld und Schmuck, welches sie im Anschluss entwendeten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

