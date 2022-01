Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad-König: Grauer Opel von Kriminellen aufgesucht

Wer kann Hinweise geben?

Bad-König (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle einen grauen Opel in der Parkstraße aufsuchten, sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt beschädigten sie im Tatzeitraum zwischen Samstag (15.1.) und Sonntag (16.1.) ein Fenster des Opels. Offenbar entwendeten die Unbekannten nichts und suchten im Anschluss das Weite. Auf circa 300 Euro wird der hierbei entstandene Schaden geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell