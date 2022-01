Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Auf Wohnmobil abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Fürth (ots)

Ein braunes Wohnmobil, das auf einem Parkplatz im Tiefertswinkel abgestellt war, rückte in das Visier von bislang unbekannten Kriminellen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Sonntag (16.1.) gemeldet und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie die Tür des Fiats gewaltsam zu öffnen. Weil dieser Versuch scheiterte, machten sie sich an einem Fenster des Wagens zu schaffen. Nach jetzigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell