Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Wallbach: Kriminelles Vorhaben scheitert

Nach versuchtem Einbruch in Sporthalle Zeugen gesucht

Bresnbach-Wallbach (ots)

Eine Sporthalle in der Straße "Am Haufensteinberg" rückte im Tatzeitraum zwischen Samstag (15.1.) und Sonntag (16.1.) in den Fokus Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Anwendung von Gewalt versuchten die Kriminellen durch ein Fenster ins Innere der Halle zu gelangen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Dennoch entstand am Fenster ein Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

