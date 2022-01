Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach-Neckarhausen: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Von Anwohner ertappt und geflüchtet

Wer kann Hinweise geben?

Neckarsteinach-Neckarhausen (ots)

Nachdem ein Zigarettenautomat in der Burgenstraße in der Nacht zum Montag (17.1.) in das Visier bislang Unbekannter rückte, ertappte ein Anwohner das kriminelle Duo, woraufhin sie flüchteten. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die zwei unbekannten Männer gegen 3 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Ein Anwohner beobachtete das kriminelle Vorhaben und sprach die beiden Männer an. Im Anschluss suchten sie ohne Beute das Weite. Dennoch entstand am Zigarettenautomat ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Flüchtigen sollen laut Zeuge um die 1,80 Meter groß gewesen sein, kurze schwarze Haare gehabt und helle Jacken getragen haben. Hinweise werden an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/93050 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell