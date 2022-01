Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag, den 11.01.22 in der Zeit zwischen 16:30 -17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Okrifteler Straße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte hier einen blauen geparkten PKW/VOLVO beim Ein/Ausparken an der vorderen linken Stoßstange.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell