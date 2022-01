Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz gesucht

Heppenheim (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022, ereignete sich im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Center in der Tiergartenstraße in 64646 Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugseite sowie Stoßstange eines grauen Audi A6 Avant. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Audi ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

