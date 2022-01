Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Freitagabend (14.01.) kam es gegen 21:15 Uhr in Bensheim-Schönberg auf der Nibelungenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei soll ein Pkw auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Bensheim gefahren sein. Aufgrund dieses Fahrmanövers musste ein Pkw, der in Fahrtrichtung Lautertal gefahren ist, ausweichen und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der unbekannte Pkw, der auf der Gegenfahrbahn gefahren ist, setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell