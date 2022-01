Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 14.01. gegen Vormittag, kam es in der Arheilger Straße in Darmstadt zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 55-jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Arheilger Straße. Im Bereich der Arheilger Straße 80 kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Aufgrund eines Sachschadens forderte dieser lautstark und ausfallend die Polizei. Extrem eingeschüchtert flüchtete die 55-jährige zu einem ihrer Nachbarn. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier, 06151 - 969-41110.

