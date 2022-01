Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Vinsonstraße geriet am Donnerstag (13.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und durchwühlten anschließend alle Räume sowie auch eine im 1. Obergeschoss befindliche Wohnung nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Von einem Anwohner wurde zur Tatzeit ein unbekannter Mann im dortigen Bereich bemerkt. Der Unbekannte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Jogginghose, weiße Sneakers, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Daunenweste.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell