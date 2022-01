Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nicht nur berauscht am Steuer

Polizei stoppt 28-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Weil er ein auffälliges Fahrverhalten zeigte, stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt am späten Donnerstagabend (13.1.) in der Eberstädter Straße einen 28-jährigen Wagenlenker. Gegen 22.30 Uhr fiel den Ordnungshütern das Fahrzeug auf, woraufhin sie es kontrollierten. Rasch bemerkten sie, dass der 28 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Anschluss durchgeführte Tests reagierten positiv auf Amphetamin und zeigten 0,38 Promille an. Er musste die Streife mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 28-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

