POL-GG: Hund entwendet - Zeugen gesucht!

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstag, den 13.01.2022 zwischen 20:15 und 20:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen am Geländer vor dem Tegut Kelsterbach (Mörfelder Straße 22) angebundenen hellen Labrador-Rüden und entfernte sich anschließend mit diesem (vermutlich ohne Hundeleine) in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu wenden.

