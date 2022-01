Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Schwarzer Mercedes "DA-FS 2018" gestohlen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Babenhausen (ots)

Ein schwarzer Mercedes, der in der Elise-Richter-Straße abgestellt war, geriet zwischen Dienstag (11.1.) und Mittwoch (12.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten zwischen 20 und 7 Uhr den schwarzen "GLE" zu erbeuten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren am Wagen die Kennzeichen "DA-FS 2018" angebracht. Wie es den Kriminellen gelang das Fahrzeug im Wert von circa 80.000 Euro zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/K22) sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum aktuellen Standort des schwarzen Wagens geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

