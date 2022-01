Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/Dieburg: Werkzeuge gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern/Dieburg (ots)

Auf diverse Werkzeuge hatten es bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (12.1.) und Donnerstag (13.1.) abgesehen. Neben einem Kastenwagen, der in der Weberstraße in Groß-Zimmern stand, machten sich die Kriminellen auch einem weiteren Fahrzeug im Ulmenweg in Dieburg zu schaffen. Um an ihre Beute zu gelangen, wandten sie an beiden Wägen der Marke "Ford" Gewalt an. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen, Stemmhammer und Akku-Schrauber. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell