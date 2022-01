Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Scheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem Kriminelle am Mittwochmittag (12.1.) die Scheibe eines grauen Seats in der Straße "Landwehr" eingeschlagen und im Anschluss eine Sporttasche entwendet haben, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 12.30 und 18 Uhr an dem Wagen zu schaffen. Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere und hatten es auf eine Sporttasche der Marke "Adidas" abgesehen. Darin befanden sich unter anderem Sportkleidung und Kopfhörer des Herstellers "Apple". Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Die Schäden werden nach jetzigem Kenntnisstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

