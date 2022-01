Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrskontrollen der Polizei/Zu schnell, zu laut und ohne Fahrerlaubnis

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochabend (12.01.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, führte die Polizei in der Varkausstraße eine Verkehrskontrolle durch Die Beamten kontrollierten hierbei 32 Fahrzeuge.

Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Geschwindigkeitsmessung waren auch zwei Autofahrer mit mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs. Ihnen drohen nun neben Punkten in Flensburg und Bußgeldern zudem Fahrverbote. Der unrühmliche Spitzenreiter befuhr die Strecke, auf der maximal 50 Stundenkilometer zulässig sind, mit 87 km/h.

Ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Rüsselsheim fiel den Ordnungshütern mit einem manipulierten, viel zu lauten Auspuff auf und konnte weiterhin keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Neben dem Bußgeldverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs folgt jetzt außerdem noch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

