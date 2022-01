Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lampertheim Gärtnersiedlung/ Bürstadt Boxheimerhof

lampertheim (ots)

In der Nacht vom 08.01.2022 auf den 09.01.2022 zwischen 22:00 Uhr und 04:30 Uhr ist es auf der Durchfahrtsstraße in der Gärtnersiedlung zwischen Lampertheim und Bürstadt Boxheimerhof zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein geparkter roter Opel Corsa stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der verursachte Schaden ist mit ca. 14.000,- EUR zu beziffern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell