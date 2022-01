Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Vandalen auf Sportplatz

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen auf einem Sportplatz in der Straße "Am Sportzentrum" ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beschädigungen wurden der Polizei am Mittwochmorgen (12.1.) gemeldet und können bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Unbekannten unter anderem das Geländer einer dortigen Laufbahn sowie Elemente des Skateparks. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wieso die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

