POL-DA: Rüsselsheim: Exhibitionist vor Grundschule/Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots)

Vor einer Grundschule am Berliner Platz entblößte sich am Dienstagmittag (11.01.), gegen 12.30 Uhr, ein 25 Jahre alter Mann und zeigte sich Kindern in schamverletzender Weise. Die Polizei konnte den 25-Jährigen anschließend festnehmen. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern.

