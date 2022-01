Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Schwarzer Audi im Visier Krimineller

Roßdorf (ots)

Ein schwarzer Audi, der in der Erbacher Straße abgestellt war, rückte im Tatzeitraum zwischen Montag (10.1.) und Dienstag (11.1.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Wagen zu schaffen und versuchten offenbar ins Innere zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch entstand am Audi ein Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

