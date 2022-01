Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Rimbach/ Zotzenbach

Rimbach/Zotzenbach (ots)

Am Morgen des 11.01.2022 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in Rimbach/ Zotzenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem der Außenspiegel eines roten VW Polo beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der verursachte Schaden ist mit ca. 200,- EUR zu beziffern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706- 0 zu melden.

