Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Weißer BMW gestohlen (KR-DQ 99)

Rüsselsheim (ots)

Ein vor einem Wohnhaus in der Georg-Treber-Straße geparkter weißer 3er BMW mit schwarzen Felgen wurde am Montagmorgen (10.01.), gegen 6.45 Uhr, von Unbekannten gestohlen. An dem Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro sind die Autokennzeichen für die Stadt Krefeld KR-DQ 99 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen BMW geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell