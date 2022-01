Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhause: Opel Corsa gerät in Brand

Zwei benachbarte Autos werden in Mitleidenschaft gezogen

Mehrere Tausend Euro Schaden

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (10.-11.1.) ist ein "Im Erloch" abgestellter Opel Corsa aus noch nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Gegen 1.30 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, jedoch wurden zwei benachbarte Fahrzeuge infolge der Flammen und Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf eine fünfstellige Summe. Warum der Opel Corsa in Brand geriet, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren andauernden Ermittlungen, die das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo übernommen hat (Rufnummer 06151/9690).

