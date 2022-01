Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Staubsauger und Vakuumpumpe im Wert von mehreren Tausend Euro aus Auto gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Roßdorf (ots)

Ein weißer Ford Transit ist in der Zeit zwischen Freitag (7.1.) und Montag (10.1.) in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein, öffneten die Tür und entwendeten einen Staubsauger sowie eine Vakuumpumpe. Der verursachte Schaden, der sowohl die zerstörte Scheibe des Autos als auch den geschätzten Wert der Beute umfasst, wird derzeit auf rund 7000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

