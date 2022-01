Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Grauer Mitsubishi Pajero (DA-UR 1964) entwendet

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montag (10.1.) ist ein in einer Hofeinfahrt in der Straße "Außerhalb" abgestellter grauer Mitsubishi Pajero von noch unbekannten Tätern entwendet worden. Zum Zeitpunkt der Tat, die sich zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr ereignete, waren an dem Auto die Kennzeichen DA-UR 1964 angebracht. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

