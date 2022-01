Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Sportsbar heimgesucht und Beute gemacht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher am Freitag (7.1.) die Räume einer Sportbar in der Siemensstraße heimgesucht und Beute gemacht. Nachdem sie die Scheibe der Eingangstür zertrümmert hatten, betraten die Kriminellen die Lokalität. In der Bar brachen die Täter einen Spielautomaten auf und entwendeten aus diesem sowie aus der Kasse im Thekenbereich Bargeld. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 4000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

