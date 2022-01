Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Berauscht und unter Drogen

26-Jähriger auf Fahrrad gerät außer Rand und Band

vorläufige Festnahme und Anzeige wegen Widerstand

Münster (ots)

Anwohner der Darmstädter Straße haben am Sonntagnachmittag (9.1.) die Polizei um Hilfe gerufen, nachdem ein offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Mann auf seinem Fahrrad gegen 15 Uhr vor Wut außer sich geraten war, an einem Fahrzeug hängen blieb und wütend die Passanten anpöbelte. Bei Eintreffen der Streifenbeamten ließ er von seinem Verhalten nicht ab, beleidigte die Beamten fortwährend und schlug um sich. Sein Gebaren zog seine vorläufige Festnahme nach sich, bei der er Widerstand leistete. Er wurde vorsorglich zur weiteren Verhinderung von Straftaten sowie zum Zwecke seiner Ausnüchterung in das Gewahrsam der Polizei gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

