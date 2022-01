Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 1000 Euro Schaden bei Einbruch in Café verursacht

Darmstadt (ots)

Am Samstagvormittag (8.1.) hatten es Kriminelle auf ein Café in der Bessunger Straße abgesehen, die Eingangstür zerstört, sich auf diesem Weg Zugang verschafft und Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von den ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

