POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Schreibwarenladen/Zigaretten im Visier

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Schreibwarenladen mit integrierter Lottoannahmestelle in der Darmstädter Landstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (09.01.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Geschäft und ließen anschließend Münzgeld und zahlreiche Stangen Zigaretten mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

