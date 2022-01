Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Ärztehaus

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Die Spuren eines Versuches von noch unbekannten Tätern in die Praxisräume eines Ärztezentrums in der Darmstädter Straße zu gelangen, ist am Sonntag (9.1.) entdeckt und bei der Polizei angezeigt worden. Die Beamten des Kommissariats 41 haben die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Freitag (7.1.) zurück. Mit einem noch unbekannten Werkzeug hatten die Täter versucht, die Hauseingangstür zu dem Gebäude aufzubrechen. Glücklicherweise scheiterte das kriminelle Vorhaben und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden in geschätzter dreistelliger Höhe. Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06154/63300 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell