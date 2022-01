Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bekleidungsgeschäft von ungebetenen Gästen heimgesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (7.-8.1.) hatten es ungebetene Gäste auf ein Bekleidungsgeschäft in der Orangerieallee abgesehen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand schlugen die Täter die Glasscheibe der Eingangstür ein und betraten auf diesem Weg die Räume. Dort suchten sie nach Beute und ließen unter anderem Geld und Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 2300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die für diesen Fall zuständigen Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell