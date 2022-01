Polizeipräsidium Südhessen

Groß-Umstadt: Scheiben von Autos eingeschlagen und nach Beute gesucht

Groß-Zimmern / Groß-Umstadt (ots)

Ein weißer Ford Transit, der in Groß-Zimmern in der Sudetenstraße parkte, geriet in der Zeit zwischen Freitag (31.12.) und Samstag (8.1.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Scheibe des Autos ein und entwendeten mehrere Baumaschinen im Wert von rund 2000 Euro.

In Groß-Umstadt und dort in der Zimmerstraße hatten es noch unbekannte Täter dagegen auf einen schwarzen Ford Ranger abgesehen. Die Kriminellen schlugen die Scheibe des Autos ein und suchten nach Wertvollem. Sie schnappten sich zwei Jacken, die sie aber nur in wenigen Metern Entfernung zurückließen. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf mindestens 500 Euro.

Die Polizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern entgegen.

