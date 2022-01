Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher erbeuten Schmuck, Geld und eine Münzsammlung

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Gewaltsam haben sich Kriminelle am Freitag (7.1.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Westring verschafft. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über die Rückseite des Gebäudes in die Wohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten Geld, Schmuck sowie eine Münzsammlung. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die ermittelnden Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu den ungebetenen Besuchern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

