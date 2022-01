Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden - Transporter gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Mörfelden (ots)

Am Sonntagnachmittag (09.01.), um kurz nach 16:00 Uhr, teilten Anwohner der Rettungsleitstelle Groß-Gerau mit, dass in Mörfelden, in der Mittelgasse ein Transporter brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Mörfelden konnte den Brand zügig löschen. Durch das Feuer wurde der Motorraum des betroffenen Fahrzeuges und der vor dem Transporter geparkte Pkw stark, sowie der Rollladenkasten/-rollladen eines Hauses leicht beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, wie der Brand entstanden ist. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0 Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell