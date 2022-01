Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfallflucht nach verlorener Ladung BAB 5

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, 06.01.2022 gg. 10 Uhr verlor ein Klein-Lkw auf der A 5 zwischen Seeheim und Zwingenberg in Fahrtrichtung Süden während der Fahrt einen ca. 60x40cm großen und unzureichend gesicherten Stein, der von einem anderen Pkw erfasst wurde, so dass es zum Unfall kam. Der Lkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und soll ein dunkelfarbiges Führerhaus gehabt haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter Tel.: 06151 / 8756-0.

