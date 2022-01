Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Auf dem Mühlberg" hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montag (3.1.) und Donnerstag (6.1.) Zugang zu den Räumen des Hauses verschafft. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer, erbeuteten Schmuck und flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

